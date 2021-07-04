Алексей Журавлев направил списки кандидатов от «Родины» в ЦИК России

Москва, 4 июля. Всероссийская политическая партия «Родина» направила документы в Центризбирком на выдвижение кандидатов федерального списка.

Все необходимые документы привез лично председатель политического объединения и депутат Государственной думы Алексей Журавлев. По его словам, «Родина» намерена набрать достаточное количество голосов для формирования фракции в новом созыве Госдумы.

«Мы уверены в качестве подготовленных нами документов», — заявил политик.

Во время партийного съезда «Родины» представители объединения утвердили федеральный список, в который вошли 293 человека и 148 кандидатов в одномандатных округах.

Как стало известно ранее, Алексей Журавлев намерен посетить за лето 100 российских городов. Депутату важно знать, чем живут простые граждане.