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Алексей Журавлев направил списки кандидатов от «Родины» в ЦИК России

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:27
Политика
Алексей Журавлев направил списки кандидатов от «Родины» в ЦИК России
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 июля. Всероссийская политическая партия «Родина» направила документы в Центризбирком на выдвижение кандидатов федерального списка.

Все необходимые документы привез лично председатель политического объединения и депутат Государственной думы Алексей Журавлев. По его словам, «Родина» намерена набрать достаточное количество голосов для формирования фракции в новом созыве Госдумы.

«Мы уверены в качестве подготовленных нами документов», — заявил политик.

Во время партийного съезда «Родины» представители объединения утвердили федеральный список, в который вошли 293 человека и 148 кандидатов в одномандатных округах.

Как стало известно ранее, Алексей Журавлев намерен посетить за лето 100 российских городов. Депутату важно знать, чем живут простые граждане.

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