Сериал «Милые обманщицы» получит перезапуск

Лос-Анджелес, 4 июля. Создатели сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» хотят перезапустить «Милых обманщиц». Новая версия мелодрамы получит подзаголовок «Первородный грех».

Шоуранеры новой «Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса, Лиза Сопер и Калхун Бринг приступят к съемкам перезапуска уже этим летом. За основу вновь возьмут бестселлеры Сары Шепард, однако сюжет развернется спустя 20 лет после трагедии в городе Миллвуд. Как сообщает портал Deadline, в центре событий окажутся новые герои. Перезапуск «Милых обманщиц» должен получиться куда мрачнее, чем оригинальное шоу.

К актерскому составу уже присоединились звезда «Смертельного оружия» Чандлер Кинни, а также Майя Рефикко известная по «Мэшап Калли». Режиссером первых двух серий станет Лиза Сопер. За сценарий проекта отвечают Калхун Бринг и Агирре-Сакаса.

Оригинальный сериал «Милые обманщицы» выходил с 2010 по 2017 год на канале ABC. Позже вышло два спин-офф — «Рейвенсвуд» о приключениях героев в соседнем городе, а также «Милые обманщицы: Перфекционистки» о дальнейшей жизни только двух персонажей.

На днях HBO сообщил, что сериал в жанре ужасов с элементами драмы «Страна Лавкрафта» не получит продолжения. Причину отказа от новых сезонов его создатели не озвучили.