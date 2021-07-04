Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 16:07
16:04
Происшествия
Решившего освежиться наркомана достали ночью из Невы
16:02
Армия
Израиль заинтересован в сохранении режима прекращения огня на границе с сектором Газа
16:02
Весь мир
Премьер-министр Сирии оценил реализацию правительственных проектов в Тартусе
16:00
Общество
Вадим Левенталь о современности, марксизме и русском языке. Николай Стариков
15:59
Происшествия
Вода затопила социально значимый объект в Крыму
15:58
Общество
Театру «Ромэн» могут присвоить имя покойного Сличенко
15:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира не выходит на связь
15:52
Общество
Казанские врачи успешно прооперировали 19-летнюю студентку из Татарстана
15:49
Происшествия
В Куйбышево из-за ливней будут эвакуированы 40 человек
15:49
Общество
Блогер рассказала, как отличить на пляже русскую женщину от иностранки
Все новости

Сериал «Милые обманщицы» получит перезапуск
Общество
Сериал «Милые обманщицы» получит перезапуск
Кадр из сериала «Милые обманщицы»

Лос-Анджелес, 4 июля. Создатели сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» хотят перезапустить «Милых обманщиц». Новая версия мелодрамы получит подзаголовок «Первородный грех».

Шоуранеры новой «Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса, Лиза Сопер и Калхун Бринг приступят к съемкам перезапуска уже этим летом. За основу вновь возьмут бестселлеры Сары Шепард, однако сюжет развернется спустя 20 лет после трагедии в городе Миллвуд. Как сообщает портал Deadline, в центре событий окажутся новые герои. Перезапуск «Милых обманщиц» должен получиться куда мрачнее, чем оригинальное шоу.

К актерскому составу уже присоединились звезда «Смертельного оружия» Чандлер Кинни, а также Майя Рефикко известная по «Мэшап Калли». Режиссером первых двух серий станет Лиза Сопер. За сценарий проекта отвечают Калхун Бринг и Агирре-Сакаса.

Оригинальный сериал «Милые обманщицы» выходил с 2010 по 2017 год на канале ABC. Позже вышло два спин-офф — «Рейвенсвуд» о приключениях героев в соседнем городе, а также «Милые обманщицы: Перфекционистки» о дальнейшей жизни только двух персонажей.

На днях HBO сообщил, что сериал в жанре ужасов с элементами драмы «Страна Лавкрафта» не получит продолжения. Причину отказа от новых сезонов его создатели не озвучили.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сериал «Милые обманщицы» получит перезапуск
кино фильмы сериал милые обманщицы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru