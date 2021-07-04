Военные эксперты раскрыли тайну загадочного объекта на палубе «Гетмана Сагайдачного»

Одесса, 4 июля. Украинские военные установили на палубе фрегата «Гетман Сагайдачный» загадочный КУНГ, о возможном назначении которого рассказали военные аналитики.

Военно-морские силы Украины вывели в открытое море флагман боевого флота страны — фрегат «Гетман Сагайдачный». Корабль отправился в поход при помощи двух буксиров — «Сфинкс» и «Кентавр», которые помогли ему покинуть гавань. Фрегат вышел из Одессы, взяв курс на Очаков, однако отправился он туда не один, так как компанию ему составил уже другой буксир, носящий имя «Яны Капу». Это судно уже успело в прошлом «отметиться» в ходе инцидента с нарушением российских границ.

«Гетман Сагайдачный» некоторое время находился на ремонте, и нынешний поход стал для корабля первым выходом в море после его завершения. По всей видимости, в Киеве посчитали, что без сопровождения флагман ВМС Украины в открытые воды выпускать попросту нельзя. Примечательным моментом стало появление на палубе фрегата загадочного кузова универсального нормального габарита (КУНГ). Назначение его не известно, однако военные аналитики раскрыли тайну нехарактерного для военного корабля объекта на палубе, предположив, что КУНГ представляет собой некую мобильную мастерскую для оперативного ремонта в случае поломок.

Такое решение может быть связано с техническими проблемами, оставшимися после проведения ремонтных работ на корабле, считают эксперты. Эта версия также подтверждается тем фактом, что «Гетман Сагайдачный» отправился в Очаков в сопровождении буксира. Кроме того, внутри кузова может находиться резервный дизельный генератор на случай, если у фрегата вновь возникнут неисправности в энергосистеме, добавили аналитики.

Ранее специалисты исследовательской службы Конгресса США составили отчет, в котором подробно описали состояние вооружения украинской армии. Они отметили, что Киев рассчитывает на членство в Североатлантическом альянсе, однако ВСУ оснащены устаревшими образцами оружия и техники, превратившимися в «хлам». Однако, по мнению экспертов, причина того, что Украину не берут в НАТО, кроется не только в этом.