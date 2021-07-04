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Надежда Бабкина представила свою версию хита Джарахова «Я в моменте»
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина представила свою версию хита Джарахова «Я в моменте»
Global Look Press / instagram.com  /  Anatoly Lomokhov /@dlgreez

Москва, 4 июля. Известная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина исполнила песню рэпера и блогера Эльдара Джарахова. Она перепела его хит «Я в моменте» с ансамблем «Русская песня».

Бабкина представила свою версию композиции, занявшей первые строчки чартов стриминговых сервисов, на IV Всемирной фольклориаде в Уфе. Перепевку хита Джарахова она показала в Instagram Stories. Исполнительница отметила рэпера на видео, а он, в свою очередь, разместил отрывок песни у себя в Stories.

Джарахов записал песню «Я в моменте» с хип-хоп-исполнителем Маркулом. Композиция является кавером на мотив трека «Я делаю шаг» группы The Hatters. По словам Джарахова, его хит стал одной из самых популярных песен, звучавших на выпускных в 2021 году.

Бабкина не впервые исполняет популярные у молодежи треки с ансамблем «Русская песня». Например, она перепевала хит Славы Марлоу «Ты горишь как огонь». Исполнительница спела трек прямо на борту самолета.

Надежда Бабкина состоит в отношениях с певцом Евгением Гором, который моложе ее на 30 лет. Певица не живет со своим возлюбленным, хотя они вместе уже много лет. Артистка объясняла, почему они с молодым избранником предпочитают именно такой формат отношений.

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Все новости / Шоу-бизнес / Надежда Бабкина представила свою версию хита Джарахова «Я в моменте»
бабкина Джарахов русская песня
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