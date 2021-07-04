Ирландские ученые установили последствия приема пищи после 18:00

Дублин, 4 июля. Поздние приемы пищи могут стать причиной набора лишних килограммов, напомнили ирландские ученые из Ольстерского университета.

Специалисты провели исследование в рамках которого установили, что те люди, ужинающие поздно вечером, в конечном итоге потребляют больше калорий. Соответственно, они быстрее набирают лишний вес.

Изменения в режиме питания способны помочь людям справиться с лишним весом. Также благодаря этому получится меньше есть и выбирать более правильную пищу, объяснили ирландские специалисты.

Многие люди, которые стремятся скинуть лишние килограммы, выбирают безглютеновую диету. Однако она, в основном, предназначена для людей с индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов, напомнила врач Елена Дороднева.