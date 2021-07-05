Это свобода: психолог объяснила, зачем давать ребенку карманные деньги

Финансовую грамотность не преподают ни в школе, ни в вузах. Научить ребенка обращаться с деньгами могут только внутри семьи. Но вокруг карманных денег много мифов и страхов, с которыми родителям самим сложно разобраться.

Дети, которым не дают деньги на карманные расходы, чувствуют себя обделенными в компании получающих их сверстников. А те, кому выделяют, — могут потратить их на ненужные вещи.

Как действовать, чтобы такого не произошло, ФАН рассказала детский, семейный психолог Наталья Наумова, а также объяснила, зачем ребенку карманные деньги.

«Ребенку нужны свои деньги, чтобы он чувствовал себя самостоятельным и уверенным, чтобы он учился планировать и распоряжаться деньгами. Очень важно, чтобы ребенок не боялся их тратить. Всегда родители обеспокоены тем, что их чадо может купить что-то запрещенное, из-за такого недоверия и капитального контроля ребенок чувствует недоверие в свой адрес», — рассказала собеседница агентства.

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Наумова подчеркнула, что из-за этого ребенок будет провоцировать родителей бессмысленными тратами. Чтобы этого не произошло, необходимо дать ему определенную свободу, беседуя о его планах на карманные деньги, и научить его мыслить так, чтобы он делал полезные покупки.

«Важно, чтобы он самостоятельно принял такое решение. Взрослые в любом случае не могут требовать у него постоянную отчетность, на что он потратил деньги. Родителям нужно потихоньку передать ответственность ребенку, без наказаний и осуждения, разговаривая на равных», — объяснила психолог.

Карманные деньги ребенку необходимы, чтобы воспитать в нем умение грамотно распоряжаться ими в будущем, резюмировала эксперт.

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