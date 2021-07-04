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Петербургская полиция ищет ранее сбегавших из дома двух школьников

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:58
Происшествия
Петербургская полиция ищет ранее сбегавших из дома двух школьников
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 4 июля. Нескольких воспитанников специальных учреждений в Ленобласти ищут правоохранители, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Воспитатель «Сиверского Ресурсного центра» по Гатчинскому району обратился в полицию и рассказал, что трое его подопечных ушли в неизвестном направлении и не вернулись. По его словам, раньше они уже сбегали из учреждения. Правоохранители выяснили, что дети состоят на учете в ОДН.

Аналогичное заявление поступило из Тосненского района от работницы «Никольского ресурсного центра». Она рассказала, что из заведения ушел ученик 2005 года рождения и после этого перестал выходить на связь. Известно, что ранее он уже неоднократно покидал учреждение без разрешения. Ребенок состоит на учете в ПДН.

Еще одного рыбака, перевернувшегося на моторной лодке в Финском заливе, ищут правоохранители. Инцидент произошел в районе Кронштадта. Одному мужчине удалось спастись.

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