Вассерман рассказал, почему демократы США хотят уничтожить промышленность Америки

Демократическая партия США напрямую заинтересована в разрушении любых производств внутри Америки из-за долларовой инфляции. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, грядущий глубокий кризис в американской промышленности стал результатом продуманных шагов администрации Белого дома.

«Самое жуткое, что это не «баг», а «фича»! То есть так и задумано, а не вышло случайно. Демократическая партия с незапамятных времен очень тесно взаимодействует с торговцами. Пожалуй, исключениями на моей памяти демократическими президентами, поддерживавшими промышленников, были Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди. Однако того же Кеннеди за это вообще убили на посту», — высказал позицию публицист.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что главными кукловодами грядущей катастрофы выступают именно либералы.

«Демократическая партия прямо заинтересована в разрушении любых производств внутри Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН), поскольку это формально увеличивает объем торговли. Кроме того, сейчас большая часть мировых товарных потоков оплачивается долларами. Соответственно, чем больше внутри американского производства товаров, потребляемых самими американцами, тем меньше мировой долларовый поток», — пояснил телеведущий.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он рассказал, какую конкретную выгоду надеются получить демократы в правительстве Америки от надвигающегося кризиса.

«Сейчас общий объем долларовой эмиссии таков, что уже все мировое хозяйство не может их переварить. Долларовая инфляция уже вернулась бумерангом в США. Именно поэтому товарищи из группы под торговой маркой «Байден» заинтересованы в сокращении внутреннего американского производства, чтобы повысить поток международной торговли», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, к каким последствиям приведет мораторий на сдачу в аренду федеральных земель для разработки газовых и нефтяных месторождений. По словам эксперта, использование возобновляемых источников энергии уже вскоре обернется катастрофой.