Пенсионер погиб при пожаре в новосибирской квартире

Новосибирск, 4 июля. Тело 74-летнего пенсионера обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Пермитина в Ленинском районе.

Жильцы вовремя почувствовали едкий запах и самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. Очевидцы трагедии сообщают, что слышали хлопок перед тем, как произошло возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Окончательное заключение правоохранители сделают, когда получат результаты соответствующих экспертиз. Ведется доследственная проверка.

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели отца и дочери при пожаре в Набережных Челнах.