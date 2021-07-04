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Пенсионер погиб при пожаре в новосибирской квартире
Происшествия
Пенсионер погиб при пожаре в новосибирской квартире
Невские Новости  /  Валерия Петрик

Новосибирск, 4 июля. Тело 74-летнего пенсионера обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Пермитина в Ленинском районе.

Жильцы вовремя почувствовали едкий запах и самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. Очевидцы трагедии сообщают, что слышали хлопок перед тем, как произошло возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Окончательное заключение правоохранители сделают, когда получат результаты соответствующих экспертиз. Ведется доследственная проверка.

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели отца и дочери при пожаре в Набережных Челнах.

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