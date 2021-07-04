Марш деревянных ныряльщиков: украинские СМИ о вылете своей сборной с Евро-2020

Накануне вечером завершилась украинская футбольная сказка — сборная Украины безоговорочно и разгромно проиграла команде Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и отправилась домой. Украинские политики, соцсети и СМИ отреагировали на это с нескрываемой скорбью и самоедством. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Встреча, состоявшаяся на Олимпийском стадионе в Риме, с первых минут стала болью для украинцев. Уже на четвертой минуте матча капитан англичан Харри Кейн вколотил мяч в ворота Украины. Сборная Андрея Шевченко с трудом продержалась до перерыва, а после него буквально посыпалась — в течение 15 минут англичане забили украинцам три безответных гола и сняли вопрос о победителе. Теперь в полуфинале турнира британская команда сыграет с Данией, а украинцы покидают Евро с неприятным ощущением разгрома.

За последние пару недель Украина пережила интересную метаморфозу. Сначала взлет национального духа, а затем — провал в упадничество, сопровождаемое самоедством и самоуничижением. Взлет, разумеется, наблюдался после того, как Украина каким-то чудом вышла из группы на Евро-2020. Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе C, с трудом одолев команду Северной Македонии (2:1), лихо проиграв Нидерландам (2:3) и безвольно — Австрии (0:1). В итоге с тремя очками она вышла в 1/8 финала, где обыграла Швецию (2:1) в дополнительное время.

Эти события вызвали здесь невиданный всплеск национальной гордости. Украинцы в соцсетях всячески превозносили свою сборную, издевательски вопрошали «И как теперь дела у сборной России?» и прочили команде Шевченко едва ли не попадание в финал. Несколько серьезных изданий накануне игры разместили статьи под такими заголовками, как: «Пять причин, почему сборная Украины должна обыграть Англию». В Киеве было организовано как минимум три огромных фан-зоны, в которых тысячи болельщиков могли на огромных экранах наблюдать битву своих футболистов с англичанами.

Впрочем, по наблюдениям ФАН, энтузиазм украинцев в главной фан-зоне Киева — возле станции метро «Дворец спорта» — наблюдался в основном в преддверии матча, а по нисходящей — по ходу первого тайма. Когда в начале второго тайма англичане, пользуясь подавляющим преимуществом в игре в воздухе, буквально смяли сборную Украины, местные болельщики как по команде замолчали, а на огромной площади наступила тишина. Кое-где в толпе ее нарушал сдержанный свист, адресованный сборной Украины, и злобный «матерок» — в адрес англичан.

Global Look Press / Jonathan Moscrop/imago-images.de

Наутро украинские СМИ и соцсети пестрели заголовками: «Сказка закончилась», «Наша сборная показала свой истинный уровень», «Это какой-то позор».

Украинские политики и эксперты вмиг отрезвели и начали делиться с публикой вполне адекватными впечатлениями об итогах Евро-2020.

«Впервые за много лет я посмотрел футбол, но увидел в нем украинскую политику. Все так, как и в нашей политике: отсутствие инициативы — «все побежали, и я побежал», отсутствие хоть какой-то стратегии и тактики. А главным мотивом выступает наша иррациональная вера в везение. На футбольном поле играла именно та Украина, какой она сейчас выглядит на мировой политической арене. Причитать по этому поводу бессмысленно, как и переживать из-за игры, которая всего лишь отражает боль нашей социальной организации. На таких турнирах чем ближе к финалу, тем сильнее ты упираешься в класс соперников. Англия показала преимущество своей системы — с ее Великой хартией вольностей, независимым британским судом, четким разделением властей и прочими фишками. Капитализм XXI века играл против феодализма», — сообщил известный публицист и блогер Юрий Романенко.

Киевский журналист Денис Трубецкой отметил, что Украина вновь показала себя страной перманентной «зрады» и «перемоги»: ее, как сумасшедшую, бросало между полюсами эмоциональной палитры.

«Последние пару недель у нас несколько раз резко разворачивало компас общественного мнения по поводу футбольной сборной: от всеобщего воодушевления после игры с Голландией до полного самоуничижения после поражения от Австрии; от статуса национальных героев после победы над Швецией до бесконечных дискуссий о языке, на котором должны говорить футболисты в эфире, — напомнил Трубецкой. — С Англией чуда не случилось. Сказать, что Украина идеально провела Евро, язык не повернется».

Дело и в том пути, который команда Шевченко проделала за последние годы: сильные матчи в отборах, отчаянная борьба в сильной группе на Евро, отметил эксперт.

«Но главное — сам факт, что Украина, наконец, научилась играть в футбол, а не страдать на поле. Ни провал с Австрией, ни разгром от Англии не должны перечеркнуть все это, — указал Трубецкой. — Вопрос не в том, что сборная или спорные тренерские решения Шевченко не заслуживают критики. Но после каждой серьезной победы последних лет вся страна внезапно начинала биться в неистовом экстазе, ожидая от Украины едва ли не победы на Евро. За этим каждый раз следовало жестокое, неадекватное разочарование. Во-первых, нужно трезво оценивать свои возможности. Выиграть у Швеции для Украины так же нормально, как проиграть Австрии и Англии. Во-вторых, просто запомните этот момент, далеко не факт, что он скоро повторится».

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Эксперт Института общественных исследований Павел Вернивский заметил, ощущение от поражения Украины облегчается тем, что иначе и быть не могло.

«Можно сколько угодно говорить об ошибках в физподготовке или о кадровых промахах Шевченко. Но даже если бы украинцы бегали по полю как заведенные, а Зинченко не передвинули бы с фланга в центр, в итоге ничего бы не поменялось. Возможно, счет был бы не 4:0, возможно, Украина дала бы бой. Но с такой Англией даже самая лучшая версия сборной Шевченко тягаться бы не смогла. Поэтому тут не на кого и не на что пенять. Может, так даже и лучше. Представьте, если бы наши выпрыгнули бы из бутс, показали бы свой максимум и все равно бы безнадежно проиграли. Это было бы в тысячу раз обиднее», — заключил Вернивский.

Забавно выглядел подход к матчу авторов репортажа на украинском спортивном портале «Футбол 24». Сначала они заявляли, мол, «украинская сборная играет с англичанами на равных, а в некоторых моментах даже превосходит соперника»:

«Англичане явно опасаются нашу сборную. А наши довольно весело выглядят в игре, когда мяч им отдают без особого сопротивления и прессинга. Для нас первый тайм — тайм упущенных возможностей. Наша линия атаки на фоне трусливых соперников выглядит очень прилично».

Но после трех подряд голов в первые 15 минут второго тайма вся бравада авторов «Футбол 24» куда-то испарилась.

«Мы только зашли во второй тайм и тут же были выведены из игры. Наша сборная, говоря языком бокса, оказалась в глубоком нокдауне. Это какой-то позор! В конце наши долго катали мяч в центре поля, судья не выдержал этого стыда и дал финальный свисток. Англия — в полуфинале против Дании, а наши заслуженно отправлены домой», — горестно заключил автор.

Global Look Press / Jonathan Moscrop/imago-images.de

Украинские болельщики в соцсетях, обсуждая результат матча, разделились во мнениях. Большинство из них были искренне уверены, что сборная показала свой максимум и не могла рассчитывать на большее.

«Ничего удивительного не случилось. Наши не сумели восстановить силы после изнурительного матча со Швецией, были просто не готовы противостоять англичанам. У них — команда другого уровня, что и подтвердилось на табло», — отметил пользователь Роман Бебех.

«Как и в 2006 году, наши убились в хлам, но вышли в четвертьфинал. Да, проиграли «в салат», но все равно спасибо им за этот месяц. Это было круто!» — высказался пользователь Виталий Волочай.

«Главное сейчас — обойтись без громких фраз и посыпания головы пеплом. Да, без шансов, да, играли слабо, да, посыпались во втором тайме. Но это — наш максимум. Как ни крути, он довольно высок», — сообщил пользователь Кирилл Круторогов.

«Наша карета раньше времени превратилась в тыкву, но бал все равно выдался на славу! Стыдиться нечего! Зря, правда, играли в трофейной «шведской» форме», — написал Тарас З.

«Слава сборной Швеции! Именно они вывели нашу сборную сначала из группы, а потом и в четвертьфинал. Матч против Англии показал всю слабость нашей сборной, которая ничего не смогла противопоставить сопернику. Полный провал, который начался на четвертой минуте и завершился на 90-й», — пошутил пользователь Сергей Тищенко.

Global Look Press / Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

Некоторые украинские фанаты все же не избежали того, чтобы впасть в стадию уничижения сборной.

«Шведов жалко. Они бы сыграли достойнее, чем эта орава деревянных ныряльщиков», — отметил пользователь Jevel18.

«Просто было больно смотреть. Какой позор, они не смогли забить даже один мяч!» — сокрушался Валентин А.

«Мне жутко не от того, что наши проиграли 0:4. А потому что при счете 0:4 украинцы играли так, будто их все устраивает. Разве могло быть еще хуже? Где было их желание победить?» — искренне возмутился Дэн К.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу осталось сыграть всего три матча. 6 и 7 июля состоятся полуфинальные игры Испания — Италия и Англия — Дания, а 11 июля победители этих пар проведут между собой финальный матч. Все три игры состоятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».