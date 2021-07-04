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Россиянам объяснили, как выбрать качественный йогурт
Общество
Россиянам объяснили, как выбрать качественный йогурт
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 июля. Выбрать качественный йогурт помогут несколько простых правил. Подробно об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Действительно полезный кисломолочный продукт содержит живые бактерии, которые нормализуют работу кишечника. При покупке йогурта следует обратить внимание на состав, срок годности и дату изготовления. Чем натуральнее продукт, тем меньше он подлежит хранению, объяснили в Роспотребнадзоре.

Йогурт, несладкая простокваша и кефир способствуют продлению жизни, сообщила ранее врач и телеведущая Елена Малышева. Не менее полезными считаются яйца и грецкие орехи. Они являются источником антиоксидантов, которые защищают клетки организма.

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