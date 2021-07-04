Эксперты перечислили недостатки российского рынка аренды квартир

Москва, 4 июля. Нынешнее состояние рынка найма жилья в России ставит многих съемщиков в уязвимое положение — их права практически не защищены.

Если обстоятельства жизни арендодателя изменяются, арендатору приходится срочно менять место жительства, пишет издание «Реквизит». Эксперты утверждают, что наем жилья подходит лишь определенной категории граждан — молодым семьям, которые ценят мобильность. Для остальных это не будет выгодным решением. Арендуя квартиру люди не приобретают никакого актива, деньги за аренду никогда не вернутся, а хозяин жилья может попросить съехать.

Существует экономический стимул выбирать аренду — цена в среднем значительно меньше, чем платежи по ипотеке. Эксперты ранее зафиксировали минимальные цены на рынке аренды в Санкт-Петербурге.

Что полезно знать тем, кто предпочитает гостиничным номерам аренду квартиры посуточно, рассказывается в материале INFOX. В частности, важно всегда читать отзывы об объекте и обязательно заключать договор.