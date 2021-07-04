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Ольга Бузова поделилась с поклонниками архивным семейным кадром
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поделилась с поклонниками архивным семейным кадром
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 4 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова показала фанатам, как она выглядела в детстве. Звезда «Дома-2» опубликовала архивный семейный кадр.

Исполнительница хита «Мало половин» поделилась раритетным снимком на своей странице в Instagram. Бузова выложила фото, на котором предстала перед поклонниками с сестрой, молодыми родителями и, видимо, с бабушкой и дедушкой.

«Я очень люблю, когда моя жизнь кипит. Правда, не скрою, иногда возникает мысль: «Эх, сейчас бы в детский сад на тихий час»», — призналась певица.

Исполнительница отметила, что они с сестрой ходили в один детский сад и в одну школу. Бузовой кажется несправедливой ситуация, когда детям из одной семьи приходится посещать разные дошкольные и учебные учреждения.

Бывшая ведущая «Дома-2» спросила у поклонников, узнают ли они ее на архивном фото. Подписчики Бузовой не только нашли ее на снимке, но и умилились редкой фотографии.

«Оля такая красотка! Такая милая девочка!»;

«Лапочка, бусинка наша!»;

«Ты в сарафане с хвостиком на макушке? Милый ребенок!» — написали восхищенные комментаторы.

Певец Виктор Салтыков крайне нелестно отзывался об Ольге Бузовой. Он назвал исполнительницу «позором нашей страны» и раскритиковал ее вокальные данные.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова поделилась с поклонниками архивным семейным кадром
бузова звезды певица
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