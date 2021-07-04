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Попавший в больницу после пожара на Пионерской петербуржец получил отравление дымом
Происшествия
Попавший в больницу после пожара на Пионерской петербуржец получил отравление дымом
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 4 июля. Врачи делают все возможное, чтобы нормализовать состояние мужчины, которого спасли из пожара на Пионерской улице.

Врачи диагностировали у 26-летнего пострадавшего отравление смесью дымов и ожог верхних дыхательных путей. Сейчас медики делают все возможное, чтобы нормализовать его состояние и оказать ему необходимую помощь.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире. На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили огонь. Пострадавшего срочно госпитализировали, а его пожилая соседка, которую эвакуировали спасатели, отказалась от медицинской помощи.

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