Попавший в больницу после пожара на Пионерской петербуржец получил отравление дымом

Санкт-Петербург, 4 июля. Врачи делают все возможное, чтобы нормализовать состояние мужчины, которого спасли из пожара на Пионерской улице.

Врачи диагностировали у 26-летнего пострадавшего отравление смесью дымов и ожог верхних дыхательных путей. Сейчас медики делают все возможное, чтобы нормализовать его состояние и оказать ему необходимую помощь.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире. На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили огонь. Пострадавшего срочно госпитализировали, а его пожилая соседка, которую эвакуировали спасатели, отказалась от медицинской помощи.