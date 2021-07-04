Зеленский пообещал ВМС Украины новый корвет турецкого производства к 2023 году

Одесса, 4 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Турции в скором времени будет заложен новый корвет, который в 2023 году поступит в распоряжение украинского боевого флота.

Радостной новостью Зеленский поделился во время выступления перед моряками в Одессе по случаю праздничной церемонии, приуроченной к Дню ВМС Украины. По словам президента, на турецких верфях скоро будет заложен первый корпус современного корвета, а достроят его уже на Украине.

«Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции», — уточнил Зеленский.

Зеленский также напомнил военнослужащим, что «турецкие друзья» Киева уже в скором времени передадут ВСУ многоцелевые беспилотники Bayraktar. О подписании контракта с Анкарой на поставку ударных беспилотников для нужды ВСУ стало известно еще в прошлом году, а в 2019 году Киев закупил для испытаний несколько БПЛА Bayraktar. Турецкое чудо техники планируют оснащать высокоточными бомбами от турецкой компании Roketsan.

Ранее украинский лидер заявил журналистам, что не исключает возможной отставки высшего военного руководства страны, которое не справляется с темпами реформации армии: ВСУ все еще не демонстрируют роста показателей.