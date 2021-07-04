Песков подтвердил реальность обращений на прямую линию с Путиным

Москва, 4 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил критикам на вопрос о реальности обращений граждан к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на прямую линию попадают реальные вопросы. Глава государства уже потребовал сформулировать соответствующий перечень поручений для решения проблем россиян.

Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ уже касается системной работы.

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на 68 вопросов граждан. Мероприятие с участием президента длилось 3 часа 42 минуты.