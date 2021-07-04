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Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:34
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31
structure.mil.ru

Манила, 4 июля. Еще двоих погибших обнаружили на месте крушения военного самолета C-130 на Филиппинах. Всего жертвой авиакатастрофы стал 31 человек. Пострадали 50 пассажиров.

На борту военного лайнера находилось 85 человек.

Самолет совершил жесткую посадку при попытке приземлиться на территории острова Холо. По одной из предварительных версий, пилот по непонятным причинам не попал на посадочную полосу, затем воздушное судно врезалось в дерево и загорелось. Из горящего самолета удалось спасти 40 военнослужащих, сообщает источник в вооруженных силах страны.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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филиппины самолет крушение
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