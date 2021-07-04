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Анонсирован визит Путина в Кузбасс

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:29
Политика
Анонсирован визит Путина в Кузбасс
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин планирует на следующей неделе посетить Кемеровскую область.

В рамках рабочего визита в регион глава государства примет участие в праздниках, приуроченных к 300-летию области. Также до конца будущей недели лидер намерен провести встречу с конкурсантами мероприятия «Большая перемена» и заседание с представителями правительства, сказано в заявлении телеканала «Россия-1».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о региональной поездке Путина. По его словам, она запланирована 6 июля.

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