Анонсирован визит Путина в Кузбасс

Москва, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин планирует на следующей неделе посетить Кемеровскую область.

В рамках рабочего визита в регион глава государства примет участие в праздниках, приуроченных к 300-летию области. Также до конца будущей недели лидер намерен провести встречу с конкурсантами мероприятия «Большая перемена» и заседание с представителями правительства, сказано в заявлении телеканала «Россия-1».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о региональной поездке Путина. По его словам, она запланирована 6 июля.