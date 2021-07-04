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«Есть более позорные личности»: Манукян вступился за Бузову после критики Салтыкова
Шоу-бизнес
«Есть более позорные личности»: Манукян вступился за Бузову после критики Салтыкова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Ольга Бузова — не позор страны, хотя до уровня профессиональной певицы она не дотягивает. Об этом в комментарии ФАН заявил блогер, журналист и телеведущий Вадим Манукян.

Накануне популярный певец конца 80-х — начала 90-х, супруг Ирины СалтыковойВиктор Салтыков резко высказался в адрес скандальной российской певицы Ольги Бузовой. Артист назвал Ольгу «позором страны» и откровенно признался, что второй Аллой Пугачевой стать ей не удастся. Салтыков считает, что лучше бы Бузова вовсе не пела и не гастролировала.

Сама певица остро отреагировала на критику. Бузова назвала певца «недомужчиной» — так же, как ранее спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Также Ольга заявила, что Салтыков — «забытый, для многих неизвестный герой, который пиарится за ее счет».

Вадим Манукян в беседе с ФАН признался, что он не на стороне заявлений Виктора Салтыкова, но отметил, что сама поп-дива повела себя не лучшим образом.

«Бузова занимает вполне определенную нишу, никому не мешает, пытается в разных направлениях пробовать себя. Да, конечно, она не дотягивает до уровня профессиональных артистов. Отсутствие профильного образования сказывается, но позором страны я бы ее не назвал. Есть гораздо более позорные личности в нашем шоу-бизнесе. Другое дело, что сама Бузова зачем-то ответила оскорблением в ответ на критику Салтыкова. Это было некрасиво. Он в отцы ей годится, а она такие вещи в его адрес высказывает», — отметил блогер.

«Есть более позорные личности»: Манукян назвал поведение Бузовой некрасивым
instagram.com  / @buzova86

Ранее экс-участник «Дома-2», блогер, шоумен Рустам Солнцев рассказал о роли Ольги Бузовой в отношениях Филиппа Киркорова и Давы. Многие помнят, насколько теплыми и трепетными были отношения короля поп-эстрады с Ольгой. Однако после ее расставания с блогером Давидом Манукяном ситуация резко изменилась, а недвусмысленные заявления Киркорова в сторону Давы и вовсе породили множество слухов. 

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Все новости / Шоу-бизнес / «Есть более позорные личности»: Манукян вступился за Бузову после критики Салтыкова
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