Москва, 4 июля. Невыполнение Киевом Минских соглашений препятствует встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Украинская сторона не выполняет Минские соглашения и не соблюдает демократичность в противостоянии Зеленского и его оппонентов. Озвученные причины являются главным препятствием встречи Путина и Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее спикер рассказал, что лидер США Джо Байден зависим от политических кругов страны. По его мнению, это мешает нормализации взаимодействия Москвы и Вашингтона.