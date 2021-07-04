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Песков рассказал, что препятствует встрече Путина и Зеленского

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:19
Политика
Песков рассказал, что препятствует встрече Путина и Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 4 июля. Невыполнение Киевом Минских соглашений препятствует встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Украинская сторона не выполняет Минские соглашения и не соблюдает демократичность в противостоянии Зеленского и его оппонентов. Озвученные причины являются главным препятствием встречи Путина и Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее спикер рассказал, что лидер США Джо Байден зависим от политических кругов страны. По его мнению, это мешает нормализации взаимодействия Москвы и Вашингтона.

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Все новости / Политика / Песков рассказал, что препятствует встрече Путина и Зеленского
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