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Владимир Путин вскоре завершит статью по украинской тематике

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:24
Политика
Владимир Путин вскоре завершит статью по украинской тематике
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин завершит свою статью по украинской тематике в скором времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин пишет о вопросах, которые кажутся ему жизненно важными для России, а также для национального кода и будущего страны. Президент должен завершить работу, которую предварительно можно назвать «Украинская статья», добавил Песков.

«Будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим», — отметил пресс-секретарь главы государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По словам представителя Кремля, основанием для суждений президента всегда становятся исторические факты, а не измышления. Для написания статьи Путин пользуется данными из архивов, заключил Песков.

Во время прямой линии Владимир Путин анонсировал написание аналитической статьи. Работа будет посвящена русскому народу.

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Все новости / Политика / Владимир Путин вскоре завершит статью по украинской тематике
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