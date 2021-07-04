Песков осудил изменения в поведении Зеленского

, 4 июля. Попытки украинского президента Владимира Зеленского избавиться от оппонентов через уголовные дела прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Изначально Владимир Зеленский произвел впечатление современного и демократичного президента, который намерен принести в свою страну демократию и порядок. Однако такой настрой главы государства идет вразрез с его попытками давления на оппонентов.

«В целом, это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале его президентского срока», — заявил он.

Официальная позиция Российской Федерации по так называемому украинскому вопросу остается неизменной, несмотря на новые санкции Киева, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Москва остается сторонником Минских соглашений, и считает следование положениям «Минска-1» и «Минска-2» залогом установления мира на Украине, подчеркнул Песков в ходе беседы с журналистами.