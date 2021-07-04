Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 14:34
14:33
Происшествия
Бывший пресс-секретарь Ельцина с семьей ответят в суде за неуплату взносов
14:32
Политика
Песков подтвердил реальность обращений на прямую линию с Путиным
14:29
Общество
Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
14:24
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31
14:21
Происшествия
Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана
14:21
Экономика
Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии
14:20
Общество
Девушки в памперсах устроили перформанс в метро Петербурга
14:20
Политика
Анонсирован визит Путина в Кузбасс
14:17
Общество
Маркетолог объяснил ЛГБТ-рекламу «ВкусВилл» низким уровнем компетентности сотрудников
14:17
Происшествия
ФАН узнал, кто распустил фейк о смерти Мамонова
Все новости

Песков осудил изменения в поведении Зеленского
Политика
Песков осудил изменения в поведении Зеленского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 4 июля. Попытки украинского президента Владимира Зеленского избавиться от оппонентов через уголовные дела прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Изначально Владимир Зеленский произвел впечатление современного и демократичного президента, который намерен принести в свою страну демократию и порядок. Однако такой настрой главы государства идет вразрез с его попытками давления на оппонентов.

«В целом, это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале его президентского срока», — заявил он.

Официальная позиция Российской Федерации по так называемому украинскому вопросу остается неизменной, несмотря на новые санкции Киева, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Москва остается сторонником Минских соглашений, и считает следование положениям «Минска-1» и «Минска-2» залогом установления мира на Украине, подчеркнул Песков в ходе беседы с журналистами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков осудил изменения в поведении Зеленского
песков президент зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru