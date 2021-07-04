Песков объяснил необходимость «достаточно жестких мер» по коронавирусу

Москва, 4 июля. Пандемия коронавируса требует от правительства РФ введения достаточно жестких мер по нераспространению заболевания, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по России, эпидостановка требует от властей ответственности за вакцинацию от COVID-19, а также введения мер по предотвращению пандемии, объяснил Песков в комментарии журналистам.

Только формирование коллективного иммунитета к коронавирусу способно остановить распространение заболевания, уверены ученые. Антитела к COVID-19 появляются в организме после прививки или выздоровления от заболевания, однако со временем их количество неминуемо снижается. Ревакцинация позволит поддерживать показатель на необходимом уровне.