Вассерман рассказал, какая катастрофа ждет США в ближайшем будущем

Многие американские промышленные производства окажутся парализованными из-за стремления США активнее использовать возобновляемые источники энергии. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление экс-главы Штатов Дональда Трампа, что уже через две недели США утратят энергетическую независимость из-за введенного нынешним президентом Джо Байденом моратория на сдачу в аренду федеральных земель для разработки газовых и нефтяных месторождений.

«Это, несомненно, приведет к катастрофическим последствиям, потеря энергетической независимости — еще не самое страшное. В конце концов, на протяжении весьма значительной части своей истории Соединенные Государства Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) не имели энергетической независимости, но к этому еще можно приспособиться без особо тяжких последствий», — сказал журналист.

Анатолий Вассерман указал причину, по которой инициатива нынешней администрации Белого дома опасна.

«Главная угроза заключается в том, что современные технологии так называемых возобновляемых источников энергии крайне нестабильны по мощности. Те же самые ветряки или солнечные батареи дают совершенно чудовищные по размаху колебания вырабатываемой мощности. Для того, чтобы сгладить эти колебания, нужно либо иметь аккумуляторы невиданной сейчас мощности и емкости, либо использовать такие потребители энергии, которые могли бы беспрепятственно останавливаться и перезапускаться. В реальности же таких потребителей почти нет», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он рассказал, к каким конкретно последствиям приведет стратегия команды президента Соединенных Штатов.

«Львиная доля потребителей требует более-менее стабильного потока мощности. По этой причине установка всевозможных ветряных турбин и солнечных батарей приведет к параличу очень многих оставшихся еще американских промышленных производств», — резюмировал политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН назвал методы, к которым прибегнут США в случае войны с Россией за Арктику. По его словам, администрация Белого дома вряд ли решится на прямой вооруженный конфликт и будет стараться устраивать нашей стране мелкие пакости исподтишка.