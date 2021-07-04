Детский психолог объяснила, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги

Выдавать детям карманные деньги — большая польза и для родителей, и для детей. До первой зарплаты ребенка все его расходы — это расходы взрослых. Но научить ребенка финансовой дисциплине, объяснить, что правильно и нужно, можно лишь предоставив ему возможность распоряжаться личными деньгами.

Детский, семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги.

«Ребенка с деньгами знакомим в возрасте от 3 до 4 лет. Начинаем ему их показывать, даем подержать, чтобы он запомнил, как выглядят купюры. В возрасте 6-7 лет даем карманные деньги, это новый этап в жизни ребенка. Он идет в первый класс — у него больше ответственности», — объяснила психолог.

freepik.com / Designed by Freepik

Нужно выбрать конкретный день на неделе, когда родители выдают ребенку небольшую сумму денег. Это нужно для того, чтобы ребенок научился экономить, планировать или откладывать на покупки, подчеркнула Наталья Наумова.

«Вне зависимости от оценок или поведения раз в неделю ребенку нужно выдавать деньги. Сначала он будет покупать то, что хочется, а потом научится откладывать на то, что ему действительно нужно. Таким образом ребенок учится управлять деньгами и планировать. Когда эта задача будет выполнена (примерно 3 класс в школе), тогда родители могут давать ребенку раз в две недели, а позже — раз в месяц», — добавила собеседница ФАН.

Психолог отметила, что этот алгоритм подготавливает ребенка к будущей жизни — он научится пользоваться зарплатой так, чтобы не потратить ее за считанные дни.

Ранее клинический психолог Татьяна Додонова рассказала, что существует несколько способов предупредить эмоциональное выгорание на работе. Эмоциональному выгоранию способствуют два фактора — биологический и психологический.