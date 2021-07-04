Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 17:39
17:37
Армия
Американские военные перебросили на Украину партию устаревших бронемашин LAV-AT
17:37
Наука
Израильские ученые создали накопитель информации толщиной в два атома
17:36
Общество
Более 300 выпускников медвузов отправятся работать в муниципалитеты Среднего Урала
17:35
Наука
Ученые представили технологию для размножения роботов
17:34
Общество
Голландец описал реакцию соотечественников на футболку с надписью «СССР»
17:33
Происшествия
Стали известны имена погибшей и пострадавшей при наводнении в Куйбышеве
17:30
Общество
Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
17:30
Весь мир
Спасти рядового «попаданца»: как помогают аргентинцам, застрявшим за границей из-за пандемии
17:28
Происшествия
В результате мощных ливней в Крыму погибла женщина, затоплены десятки домов
17:24
Политика
В Сети обратили внимание на «пьяное» состояние Порошенко после матча Украина — Англия
Все новости

Детский психолог объяснила, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
1
Общество
Детский психолог объяснила, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
Федеральное агентство новостей  / 

Выдавать детям карманные деньги — большая польза и для родителей, и для детей. До первой зарплаты ребенка все его расходы — это расходы взрослых. Но научить ребенка финансовой дисциплине, объяснить, что правильно и нужно, можно лишь предоставив ему возможность распоряжаться личными деньгами.

Детский, семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги.

«Ребенка с деньгами знакомим в возрасте от 3 до 4 лет. Начинаем ему их показывать, даем подержать, чтобы он запомнил, как выглядят купюры. В возрасте 6-7 лет даем карманные деньги, это новый этап в жизни ребенка. Он идет в первый класс — у него больше ответственности», — объяснила психолог.

Детский психолог объяснила, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
freepik.com  / Designed by Freepik

Нужно выбрать конкретный день на неделе, когда родители выдают ребенку небольшую сумму денег. Это нужно для того, чтобы ребенок научился экономить, планировать или откладывать на покупки, подчеркнула Наталья Наумова.

«Вне зависимости от оценок или поведения раз в неделю ребенку нужно выдавать деньги. Сначала он будет покупать то, что хочется, а потом научится откладывать на то, что ему действительно нужно. Таким образом ребенок учится управлять деньгами и планировать. Когда эта задача будет выполнена (примерно 3 класс в школе), тогда родители могут давать ребенку раз в две недели, а позже — раз в месяц», — добавила собеседница ФАН.

Психолог отметила, что этот алгоритм подготавливает ребенка к будущей жизни — он научится пользоваться зарплатой так, чтобы не потратить ее за считанные дни.

Ранее клинический психолог Татьяна Додонова рассказала, что существует несколько способов предупредить эмоциональное выгорание на работе. Эмоциональному выгоранию способствуют два фактора — биологический и психологический.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Детский психолог объяснила, с какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
дети деньги детский психолог
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru