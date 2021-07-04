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Песков опроверг возможность повторения апокалиптического сценария Карибского кризиса

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:27
Армия
Песков опроверг возможность повторения апокалиптического сценария Карибского кризиса
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 4 июля. Возможность повторения Карибского кризиса сходит на нет, так как Россия все больше проявляет свою решительность в вопросах обороны.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что оппоненты осознают готовность России обеспечивать свою оборону, поэтому о новых сценариях Карибского кризиса говорить не приходится.

«Каждый раз решительность России становится все более понятной нашим оппонентам, хотя мы тоже не носим розовые очки и отдаем себе отчет в том, что никто не будет отказываться от сдерживания нашей страны», — указал Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что в ответ на провокации президент страны Владимир Путин «принимает решения, которые не остаются незамеченными».

Ранее Песков предположил, что власти Соединенных Штатов не одобряют приток инвесторов в экономику РФ.

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