Москва, 4 июля. Президент США Джо Байден зависит от правящих политических кругов Америки. Это и мешает Москве и Вашингтону наладить отношения, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Правящие круги США не допускают нормализации отношений России и Америки. Байден зависим от таких политических объединений, пояснил спикер.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Москва «не носит розовых очков». В Кремле не ждут, что американская сторона отступит от недружественной линии, уточнил пресс-секретарь.