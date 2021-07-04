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Песков указал на зависимость Байдена от политических кругов

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:15
Политика
Песков указал на зависимость Байдена от политических кругов
russia-asean20.ru

Москва, 4 июля. Президент США Джо Байден зависит от правящих политических кругов Америки. Это и мешает Москве и Вашингтону наладить отношения, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Правящие круги США не допускают нормализации отношений России и Америки. Байден зависим от таких политических объединений, пояснил спикер.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Москва «не носит розовых очков». В Кремле не ждут, что американская сторона отступит от недружественной линии, уточнил пресс-секретарь.

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