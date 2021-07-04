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Мамонов четвертые сутки пребывает в тяжелом состоянии в Коммунарке

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:18
Происшествия
Мамонов четвертые сутки пребывает в тяжелом состоянии в Коммунарке
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 4 июля. Известный рок-музыкант Петр Мамонов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него поражено более 80% легких, сообщает источник ФАН.

Мамонов был госпитализирован с коронавирусом, его подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в Коммунарке уже четыре дня. В настоящее время никаких положительных сдвигов при оценке состояния музыканта не наблюдается.

Сегодня появились слухи о смерти Мамонова, однако информация оказалась ложной. Супруга исполнителя назвала авторов сообщения «сумасшедшими».

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больница мамонов коронавирус
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