Мамонов четвертые сутки пребывает в тяжелом состоянии в Коммунарке

Москва, 4 июля. Известный рок-музыкант Петр Мамонов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него поражено более 80% легких, сообщает источник ФАН.

Мамонов был госпитализирован с коронавирусом, его подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в Коммунарке уже четыре дня. В настоящее время никаких положительных сдвигов при оценке состояния музыканта не наблюдается.

Сегодня появились слухи о смерти Мамонова, однако информация оказалась ложной. Супруга исполнителя назвала авторов сообщения «сумасшедшими».