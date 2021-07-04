Песков заявил о дестабилизирующей роли НАТО в международных отношениях

Москва, 4 июля. Североатлантический альянс не оказывает позитивного влияния на глобальную стабильность, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

НАТО не несет никакой стабильности, сообщил Песков. Напротив, западный блок является дестабилизирующим элементом международных отношений, подчеркнул заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Россия оставляет за собой право жесткого и решительного ответа, в том числе военными средствами, на новые провокации НАТО вблизи границ РФ.