Москва, 4 июля. Германия и Франция натыкаются на глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией, когда пытаются задать новый тон в отношениях с Москвой.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Берлин и Париж стараются нормализовать диалог с Кремлем, однако младоевропейцы блокируют эту инициативу.

Представитель администрации президента РФ ранее заявил об отсутствии прогресса по саммиту «пятерки» Совбеза ООН. Эта инициатива не получила одобрения, добавил он.