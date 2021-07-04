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Песков подверг критике попытки младоевропейцев заблокировать отношения с Россией
Политика
Песков подверг критике попытки младоевропейцев заблокировать отношения с Россией
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Москва, 4 июля. Германия и Франция натыкаются на глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией, когда пытаются задать новый тон в отношениях с Москвой.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Берлин и Париж стараются нормализовать диалог с Кремлем, однако младоевропейцы блокируют эту инициативу.

Представитель администрации президента РФ ранее заявил об отсутствии прогресса по саммиту «пятерки» Совбеза ООН. Эта инициатива не получила одобрения, добавил он.

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