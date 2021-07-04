Песков высказался о сути взаимоотношений России и Турции

Москва, 4 июля. Турция является страной Североатлантического альянса, но Россия все равно сотрудничает с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сотрудничество России и Турции является примером того, что даже с государствами-членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия высоко оценила позицию турецкой стороны по развитию ВТС. В том числе речь шла о решении Анкары использовать первый полк С-400.