Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 14:33
14:33
Происшествия
Бывший пресс-секретарь Ельцина с семьей ответят в суде за неуплату взносов
14:32
Политика
Песков подтвердил реальность обращений на прямую линию с Путиным
14:29
Общество
Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
14:24
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31
14:21
Происшествия
Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана
14:21
Экономика
Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии
14:20
Общество
Девушки в памперсах устроили перформанс в метро Петербурга
14:20
Политика
Анонсирован визит Путина в Кузбасс
14:17
Общество
Маркетолог объяснил ЛГБТ-рекламу «ВкусВилл» низким уровнем компетентности сотрудников
14:17
Происшествия
ФАН узнал, кто распустил фейк о смерти Мамонова
Все новости

Песков высказался о сути взаимоотношений России и Турции

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:06
Армия
Песков высказался о сути взаимоотношений России и Турции
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 4 июля. Турция является страной Североатлантического альянса, но Россия все равно сотрудничает с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сотрудничество России и Турции является примером того, что даже с государствами-членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия высоко оценила позицию турецкой стороны по развитию ВТС. В том числе речь шла о решении Анкары использовать первый полк С-400.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков высказался о сути взаимоотношений России и Турции
россия турция нато песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru