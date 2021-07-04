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Песков указал на попытку Украины размыть важность минских договоренностей

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:25
Политика
Песков указал на попытку Украины размыть важность минских договоренностей
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 4 июля. Украина пытается размыть важность Минских соглашений и представить Россию как участника происходящего в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на попытку Киева размыть значение минских договоренностей в интервью Владимиру Соловьеву. Песков назвал неприемлемым подобные действия украинских властей. По словам пресс-секретаря главы государства, невыполнение Киевом Второго минского соглашения и давление на политических оппонентов создают препятствия к подготовке встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

США ранее заявили о готовности присоединиться к минскому процессу. В одном из украинских СМИ испугались последствий этой инициативы.

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украина минские соглашения песков
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