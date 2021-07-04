Попытка Daily Express выдать истребитель ВВС США за российский рассмешила британцев

Лондон, 4 июля. Жители Великобритании подняли на смех местных журналистов, попытавшихся напугать публику «российскими» истребителями американского производства.

Российские учения в Черноморском регионе стали темой статьи британского издания Daily Express, выпустившие неоднозначный материал под «пугающим» заголовком, в котором говорилось о якобы подготовке Москвы к войне. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия». Речь идет о маневрах, в которых приняли участие истребители Су-30СМ, Су-34 и Су-27, а также бомбардировщики Су-24М.

Авторы статьи обратили внимание на то, что командование ВС РФ решило провести подобное мероприятие на фоне проходящих в акватории Черного моря масштабных учений стран НАТО и союзных блоку государств Sea Breeze. Журналисты подчеркнули, что западное мероприятие успело «отметиться» несколькими весьма серьезными инцидентами, в том числе, провокацией британского эсминца HMS Defender, вторгшегося в российские территориальные воды и покинувшего район лишь после того, как Пограничная служба ФСБ РФ открыла предупредительный огонь. По мнению работников Daily Express, Москва приняла решение о проведении своих учений из-за обострения отношений с Лондоном.

Журналисты из Великобритании сопроводили свой материал иллюстрациями с российским истребителем Су-27, чтобы придать статье более грозный вид. Однако работникам редакции не удалось добиться должного эффекта, так как они «сели в лужу», по неизвестным причинам разместив фотографии американского штурмовика F/A-18 Hornet, который британцы решили выдать за российскую крылатую машину.

Читатели издания обратили внимание на низкий уровень профессионализма журналистов. Их буквально рассмешила попытка Daily Express выдать истребитель ВВС США за российский. Они призвали редакцию исправить ошибку, так как иллюстрации не соответствуют содержанию материала. Один из комментаторов подчеркнул, что сотрудникам портала нужно научиться хотя бы пользоваться интернетом перед тем, как писать подобные статьи.

«Таким изданиям, как Daily Express, стоило бы иметь в офисе хотя бы одну книгу о классификации военных самолетов. Или как минимум нужно научить журналистов пользоваться интернетом», — высказался один из британцев.

«Еще один классический пример репортажа журналиста, который ничего не знает о военной авиации и не утруждает себя поисками информации», — поддержал его другой читатель.

Ранее жители Болгарии жестко раскритиковали руководство Североатлантического альянса за антироссийские провокации в Черноморском регионе. Они заявили, что НАТО должна прекратить пытаться развязать с Россией войну, так как подобный вооруженный конфликт для Запада закончится фатальными последствиями.

Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, зачем на самом деле нужны совместные учения НАТО и Украины в Черном море, пишет сайт 360tv.ru. По ее словам, Запад под предлогом крупных маневров намеревается передать Киеву различное вооружение и технику, а также дестабилизировать ситуацию на российских границах. Она назвала маневры Альянса провокацией против РФ.