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Российские банки будут проводить ESG-оценку заемщиков

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:02
Экономика
Российские банки будут проводить ESG-оценку заемщиков
ФБА «Экономика сегодня»  /  Карпова Екатерина

Москва, 4 июля. Крупные финансовые организации России стали активно перенимать европейский опыт по оценке экологических и социальных рисков компаний.

Российские банки назначают KPI для своих компаний-заемщиков. Если показатели по экологическому, социальному и корпоративному управлению (англ. Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) соблюдены, кредитная организация снижает процент годовых. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что развитие получили программы «зеленого» кредитования. Подобные ссуды выдаются для целевого использования — они должны быть потрачены на повышение экологичности производства. Ставка по ним на 4-6 процентных пунктов ниже рыночной.

Принципы ESG медленно развиваются в Российской Федерации из-за отсутствия единых норм и трудностей в оценке рисков. Центробанк закончил разработку стратегии по «озеленению» экономики на основе ESG.

Российский рынок инвестиций в ближайшее время может привлечь большие объемы иностранных средств, пишет INFOX. На ситуацию способны повлиять как местные монетарные инициативы, так и заявления представителей ФРС США.

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