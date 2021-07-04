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Песков назвал заказчиков провокации с британским эсминцем Defender в Черном море

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:59
Армия
Песков назвал заказчиков провокации с британским эсминцем Defender в Черном море
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 4 июля. Эсминец Defender ВМС Великобритании является инструментом провокации против России в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он намекнул, что российская разведка обладает данными о реальных руководителях данного инцидента. При этом Песков однозначно заявил, что за провокацией с британским кораблем стоят США.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты принимали участие в действиях, связанных с эсминцем ВМС Великобритании у побережья Крыма.

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россия сша великобритания песков черное море
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