Песков назвал заказчиков провокации с британским эсминцем Defender в Черном море

Москва, 4 июля. Эсминец Defender ВМС Великобритании является инструментом провокации против России в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он намекнул, что российская разведка обладает данными о реальных руководителях данного инцидента. При этом Песков однозначно заявил, что за провокацией с британским кораблем стоят США.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты принимали участие в действиях, связанных с эсминцем ВМС Великобритании у побережья Крыма.