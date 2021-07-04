Маркетолог объяснил ЛГБТ-рекламу «ВкусВилл» низким уровнем компетентности сотрудников

Все чаще в крупных компаниях появляются молодые сотрудники, которые транслируют свои личные убеждения вместо того, чтобы иметь четкий план и осознавать результаты своих действий. Об этом ФАН заявил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя скандальную ЛГБТ-рекламу сети «ВкусВилл».

Эксперт отмел идею о том, что российская компания, транслируя «передовые европейские» ценности, пыталась привлечь внимание иностранных инвесторов.

«И западным, и не западным инвесторам важны финансовые и маркетинговые результаты компании, а не ЛГБТ-повестка, — подчеркнул Николай Григорьев. — Они должны видеть, через какое время и сколько они заработают. Вы, конечно, можете транслировать, что хотите, на Запад, но толк-то какой? Разве к нам на самолетах начнут прилетать западноевропейские туристы, чтобы затариваться молочкой? Эффекта не будет».

По словам маркетолога, его личная гипотеза появления подобной рекламы не отличается оптимизмом.

«Дело в том, что сейчас в маркетинге оказалось довольно много молодых людей, которые абсолютно безграмотны, — выразил мнение собеседник Федерального агентства новостей. — Эти маркетологи и «маркетологини» почему-то считают, что им платят зарплату для того, чтобы они могли самореализовываться, а не для того, чтобы компания больше зарабатывала и расширяла рынки. Сейчас я говорю с рациональной точки зрения бизнеса, не комментируя, совпадают ли их убеждения с нашими культурными ценностями».

Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

Николай Григорьев сообщил, что уже не в первый раз замечает, как в достаточно крупных компаниях появляются сотрудники, которые начинают транслировать свои личные убеждения и предпочтения.

«Зачем они это сделали? — задается вопросом специалист. — Я более чем уверен, что точного плана с пониманием того, какие выгоды получит компания, просто нет. Так сейчас деградируют службы маркетинга — это моя личная оценка».

Член совета Гильдии маркетологов подчеркнул, что менеджмент компании должен не гадать, а четко понимать результаты своих действий.

«Маркетологи должны иметь план, в котором будет отражено, сколько придет новых покупателей, сколько, может быть, уйдет старых, почему количество денег, которые принесут новые покупатели, перекроет количество денег, которые не принесут старые, — резюмировал Николай Григорьев. — Моя гипотеза состоит в том, что сотрудники компании на этот вопрос ответить не смогут. Это называется халтура».

В заключение маркетолог добавил, что сотрудники компании имеют право на самовыражение.

«В конце концов, это частная компания, — заключил Григорьев. — Если акционеров и владельцев все устраивает, и они готовы рисковать своими личными активами, это их право. Каждый человек тратит свои деньги как хочет».

Напомним, что недавно сеть магазинов «ВкусВилл» представила в рекламной статье историю ЛГБТ-семьи. Публикация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ и социальных сетях. Представитель консервативного православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что представители общественной организации готовят заявление в прокуратуру на торговую сеть.