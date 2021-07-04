Пользователи испугались за располневшую Догилеву после фото с синяками

Москва, 4 июля. Актриса Татьяна Догилева в последнее время изменилась до неузнаваемости, набрав лишние килограммы. Однако фанатов обеспокоили не только вес звезды, но и странные синяки на ее руке.

Новый снимок артистки опубликовал на своей странице в Instagram политолог и публицист Николай Злобин. Он встретился с Татьяной Догилевой в одном из столичных заведений. Похоже о дружбе Злобина со звездой театра и кино не знали даже его подписчики — в комментариях сильно удились снимку.

«Блондинка за углом», — подписал кадр политолог.

Однако подписчиков не на шутку встревожил внешний вид артистки. За последний время Догилева сильно набрала в весе. Поклонники беспокоятся за ее здоровье, ведь помимо отеков на лице и мешков под глазами, на руке актрисы можно заменить крупный синяк.

«Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут?»; «Время беспощадно!»; «Блин, Догилеву не узнал. Да...бегут года, блондинка уже не та!» — написали пользователи Сети.

Сама Татьяна Догилева в недавнем интервью призналась, что возраст берет свое, и ее фигура ожидаемо изменилась. Звезда не стала отрицать и проблемы со здоровьем, однако вдаваться в подробности не стала. Зато в этом есть и свои плюсы, объяснила актриса. Оказалось, что новый образ подарил неожиданный поворот ее карьере: она начала получать роли «комедийных старух».