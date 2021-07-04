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Иран возобновляет ряд ограничений из-за распространения штамма «Дельта» COVID-19

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:00
Общество
Иран возобновляет ряд ограничений из-за распространения штамма «Дельта» COVID-19
Global Look Press  /  via www.imago-images.de

Тегеран, 4 июля. Власти Ирана возобновляют некоторые ограничения в связи с распространением штамма коронавируса «Дельта».

Правительство предписало закрыть коммерческие предприятия второстепенной важности в зонах с наиболее высоким риском распространения коронавируса. Все общественные парки, кондитерские, рестораны, салоны красоты, ТЦ и книжные магазины перестали работать в 275 городах. Введен запрет на передвижение между населенными пунктами с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Частыми проявлениями штамма «Дельта» стали диарея и другие проблемы с органами желудочно-кишечного тракта, сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

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иран ограничения коронавирус
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