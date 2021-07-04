Публицист Лесев высмеял галактическую идею Зеленского о стене вокруг Донбасса

Киев, 4 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует взвешенно озвучивать свои идеи, заявил публицист и писатель из Киева Игорь Лесев.

Зеленский заговорил об отделении Донбасса, чтобы проверить реакцию внутри страны. Однако его вброс разнесли на молекулы и теперь он будет более осмысленно делиться своими галактическими идеями, заявил Лесев в беседе с журналистами российских СМИ.

В Верховной раде слова Зеленского раскритиковали. Представители фракции «Оппозиционная партия — За жизнь» подчеркнули, что высказанная президентом идея угрожает территориальной целостности Украины.

В недавнем заявлении глава государства допустил референдум по отделению Донбасса от Украины. По словам Лесева, это неудивительно. Авторы таких инициатив видят совершенно иную Украину с моноэтнической и русофобской составляющими. Это не предполагает соблюдение Минских соглашений, подытожил писатель.

Ранее стало известно, что Украина приняла закон о коренных народах. В его перечень не входит русское население страны.