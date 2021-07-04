Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 14:32
14:29
Общество
Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
14:24
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31
14:21
Происшествия
Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана
14:21
Экономика
Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии
14:20
Общество
Девушки в памперсах устроили перформанс в метро Петербурга
14:20
Политика
Анонсирован визит Путина в Кузбасс
14:17
Общество
Маркетолог объяснил ЛГБТ-рекламу «ВкусВилл» низким уровнем компетентности сотрудников
14:17
Происшествия
ФАН узнал, кто распустил фейк о смерти Мамонова
14:16
Политика
Песков осудил изменения в поведении Зеленского
14:15
Политика
Владимир Путин вскоре завершит статью по украинской тематике
Все новости

Молодой водитель насмерть сбил жительницу Барнаула

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:47
Происшествия
Молодой водитель насмерть сбил жительницу Барнаула
Новостное агентство &quot;Харьков&quot;  /  Peter Price

Барнаул, 4 июля. Смертельный наезд на пешехода произошел рано утром в столице Алтайского края. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

По предварительным данным, 20-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Тюмени на пешеходном переходе сбили 72-летнюю женщину. Водитель иномарки совершил наезд на пенсионерку, когда совершал поворот с соседней улицы, сообщало URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Молодой водитель насмерть сбил жительницу Барнаула
дтп смерть барнаул женщина водитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru