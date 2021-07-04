Молодой водитель насмерть сбил жительницу Барнаула

Барнаул, 4 июля. Смертельный наезд на пешехода произошел рано утром в столице Алтайского края. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

По предварительным данным, 20-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Тюмени на пешеходном переходе сбили 72-летнюю женщину. Водитель иномарки совершил наезд на пенсионерку, когда совершал поворот с соседней улицы, сообщало URA.RU.