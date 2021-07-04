Уникальные кадры стрельбы из российской винтовки для спецназа показали в Сети

Москва, 4 июля. Видео стрельбы из снайперской винтовки ORSIS Т-5000, которая стоит на вооружении ФСО, ФСБ и Сил специальных операций, было опубликовано в Сети.

Изучить оружие для спецназа удалось ведущему программы «Военная приемка». При стрельбе обычными патронами у него получилось положить три выстрела из трех в 10-ку на мишени, что с расстояния в 100 метров является неплохим результатом для любителя.

При этом в видео было отмечено, что для достижения максимального результата и работоспособности винтовки стрелок должен не просто принять правильное положение, но и воспользоваться перчатками, которые будут гасить вибрации от пульса.

Также был запечатлен момент стрельбы из более мощного калибра. В результате этих попаданий мишени из гипса и льда просто разлетались на осколки.

Ранее в Сети было показаны кадры с демонстрацией возможностей ВСС «Винторез», которая способна вести огонь бронебойными пулями.