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Уникальные кадры стрельбы из российской винтовки для спецназа показали в Сети

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:50
Армия
Уникальные кадры стрельбы из российской винтовки для спецназа показали в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 4 июля. Видео стрельбы из снайперской винтовки ORSIS Т-5000, которая стоит на вооружении ФСО, ФСБ и Сил специальных операций, было опубликовано в Сети.

Изучить оружие для спецназа удалось ведущему программы «Военная приемка». При стрельбе обычными патронами у него получилось положить три выстрела из трех в 10-ку на мишени, что с расстояния в 100 метров является неплохим результатом для любителя.

При этом в видео было отмечено, что для достижения максимального результата и работоспособности винтовки стрелок должен не просто принять правильное положение, но и воспользоваться перчатками, которые будут гасить вибрации от пульса.

Также был запечатлен момент стрельбы из более мощного калибра. В результате этих попаданий мишени из гипса и льда просто разлетались на осколки.

Ранее в Сети было показаны кадры с демонстрацией возможностей ВСС «Винторез», которая способна вести огонь бронебойными пулями.

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спецназ стрельба orsis t-5000 винтовка
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