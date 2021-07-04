Чернокожие «суверенные граждане» блокировали федеральную трассу в США

Бостон, 4 июля. Полиция штата Массачусетс задержала на федеральной трассе одиннадцать членов вооруженного чернокожего «ополчения». Об этом заявили источники в полиции штата.

Сообщается, что в субботу на федеральной трассе №95 примерно в 20 километрах от Бостона полиция задержала вооруженных членов «ополчения». Задержание произошло после многочасовых переговоров между полицейскими и группой вооруженных людей, которые, по словам их лидера, являются членами организации «Восстание мавров» и направлялись из Род-Айленда в Мэн для прохождения некоей «тренировки».

Heavily Armed "Rise Of The Moors" Members In Standoff Between Massachusetts Police On I-95 https://t.co/Y7vaKLnQtp — zerohedge (@zerohedge) July 3, 2021

В ночь на 3 июля полицейские заметили несколько вооруженных мужчин, стоявших около двух автомобиле, которые остановились на обочине федеральной трассы №95. После того, как сотрудники полиции потребовали у мужчин предоставить удостоверения личности и предъявить лицензии на имевшееся у них при себе оружие, подозреваемые убежали в расположенный рядом лес. Офицеры были вынуждены вызвать подкрепление и перекрыть шоссе. Лишь к утру, после продолжительных переговоров, в ходе которых лидер группы Джамал Талиб Абдулла Бей заявлял, что группа не настроена против правительства, «ополченцы» сдались властям.

“I’ve expressed to you multiple times we are not anti-government.”



An armed uniformed man speaking with MSP negotiators in the middle of a standoff on 95 as it’s being live streamed on an IG account for the Moorish Constitutional Convention Committee. @wbz https://t.co/swiYDUFnIT pic.twitter.com/2oKJqrGg5G — Anaridis Rodriguez (@Anaridis) July 3, 2021

Как выяснилось, все задержанные принадлежат к организации «Восстание мавров», — одной из групп так называемого «Движения суверенных граждан», которые заявляют о своем неподчинении властям США, называя американское правительство оккупационным. Члены движения не платят налоги и не признают американских документов: паспортов, удостоверений личности, водительских прав, разрешений на владение оружием и т.д. Кроме того, лидеры «суверенных граждан» заявляют о якобы причитающихся каждому американцу крупных суммах денег, которые оцениваются от 650 тыс. до 3 млн долларов. Эти деньги, по мнению идеологов движения, являются залогом суверенного долга государства, который был сформирован после отказа США от золотого стандарта.

Хотя члены «Движения суверенных граждан», как правило, предпочитают не вступать в открытую конфронтацию с властями США, а предпочитают действовать методами «бумажного терроризма», заваливая американские суды всевозможными исками, федеральные власти рассматривают их как серьезную угрозу национальной безопасности США. Члены движения обвиняются в уклонении от уплаты налогов, а немногочисленные случаи вооруженных столкновений с представителями силовых структур получают крайне жесткую реакцию со стороны властей.