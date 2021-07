Чернокожие «суверенные граждане» блокировали федеральную трассу в США

Бостон, 4 июля. Полиция штата Массачусетс задержала на федеральной трассе одиннадцать членов вооруженного чернокожего «ополчения». Об этом заявили источники в полиции штата.

Сообщается, что в субботу на федеральной трассе №95 примерно в 20 километрах от Бостона полиция задержала вооруженных членов «ополчения». Задержание произошло после многочасовых переговоров между полицейскими и группой вооруженных людей, которые, по словам их лидера, являются членами организации «Восстание мавров» и направлялись из Род-Айленда в Мэн для прохождения некоей «тренировки».

В ночь на 3 июля полицейские заметили несколько вооруженных мужчин, стоявших около двух автомобиле, которые остановились на обочине федеральной трассы №95. После того, как сотрудники полиции потребовали у мужчин предоставить удостоверения личности и предъявить лицензии на имевшееся у них при себе оружие, подозреваемые убежали в расположенный рядом лес. Офицеры были вынуждены вызвать подкрепление и перекрыть шоссе. Лишь к утру, после продолжительных переговоров, в ходе которых лидер группы Джамал Талиб Абдулла Бей заявлял, что группа не настроена против правительства, «ополченцы» сдались властям.

“I’ve expressed to you multiple times we are not anti-government.”



An armed uniformed man speaking with MSP negotiators in the middle of a standoff on 95 as it’s being live streamed on an IG account for the Moorish Constitutional Convention Committee. @wbz https://t.co/swiYDUFnIT pic.twitter.com/2oKJqrGg5G