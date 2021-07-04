Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 14:32
14:29
Общество
Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
14:24
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31
14:21
Происшествия
Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана
14:21
Экономика
Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии
14:20
Общество
Девушки в памперсах устроили перформанс в метро Петербурга
14:20
Политика
Анонсирован визит Путина в Кузбасс
14:17
Общество
Маркетолог объяснил ЛГБТ-рекламу «ВкусВилл» низким уровнем компетентности сотрудников
14:17
Происшествия
ФАН узнал, кто распустил фейк о смерти Мамонова
14:16
Политика
Песков осудил изменения в поведении Зеленского
14:15
Политика
Владимир Путин вскоре завершит статью по украинской тематике
Все новости

Чернокожие «суверенные граждане» блокировали федеральную трассу в США
Весь мир
Чернокожие «суверенные граждане» блокировали федеральную трассу в США
PrScr Twitter  /  @45bestwords

Бостон, 4 июля. Полиция штата Массачусетс задержала на федеральной трассе одиннадцать членов вооруженного чернокожего «ополчения». Об этом заявили источники в полиции штата.

Сообщается, что в субботу на федеральной трассе №95 примерно в 20 километрах от Бостона полиция задержала вооруженных членов «ополчения». Задержание произошло после многочасовых переговоров между полицейскими и группой вооруженных людей, которые, по словам их лидера, являются членами организации «Восстание мавров» и направлялись из Род-Айленда в Мэн для прохождения некоей «тренировки».

В ночь на 3 июля полицейские заметили несколько вооруженных мужчин, стоявших около двух автомобиле, которые остановились на обочине федеральной трассы №95. После того, как сотрудники полиции потребовали у мужчин предоставить удостоверения личности и предъявить лицензии на имевшееся у них при себе оружие, подозреваемые убежали в расположенный рядом лес. Офицеры были вынуждены вызвать подкрепление и перекрыть шоссе. Лишь к утру, после продолжительных переговоров, в ходе которых лидер группы Джамал Талиб Абдулла Бей заявлял, что группа не настроена против правительства, «ополченцы» сдались властям.

Как выяснилось, все задержанные принадлежат к организации «Восстание мавров», — одной из групп так называемого «Движения суверенных граждан», которые заявляют о своем неподчинении властям США, называя американское правительство оккупационным. Члены движения не платят налоги и не признают американских документов: паспортов, удостоверений личности, водительских прав, разрешений на владение оружием и т.д. Кроме того, лидеры «суверенных граждан» заявляют о якобы причитающихся каждому американцу крупных суммах денег, которые оцениваются от 650 тыс. до 3 млн долларов. Эти деньги, по мнению идеологов движения, являются залогом суверенного долга государства, который был сформирован после отказа США от золотого стандарта.

Хотя члены «Движения суверенных граждан», как правило, предпочитают не вступать в открытую конфронтацию с властями США, а предпочитают действовать методами «бумажного терроризма», заваливая американские суды всевозможными исками, федеральные власти рассматривают их как серьезную угрозу национальной безопасности США. Члены движения обвиняются в уклонении от уплаты налогов, а немногочисленные случаи вооруженных столкновений с представителями силовых структур получают крайне жесткую реакцию со стороны властей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Чернокожие «суверенные граждане» блокировали федеральную трассу в США
сша ополчение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru