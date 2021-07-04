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Ушел из жизни известный скульптор Лев Гумилевский

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:54
Общество
Ушел из жизни известный скульптор Лев Гумилевский
pixabay.com

Минск, 4 июля. Известный белорусский скульптор Лев Гумилевский умер на 92-м году жизни.

Печальное известие сообщили представители Белорусского союза художников. Пост появился в Facebook.

Народного художника Белоруссии не стало 3 июля. Перед кончиной он долго болел, отмечается в сообщении.

Лев Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве. Когда ему было три года, семья решила переехать в Белоруссию. Там Гумилевский отучился в Минском художественном училище и закончил республиканский театрально-художественный институт. Более 50 лет он посвятил работе в области монументальной и станковой скульптуры.

Умер художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко. Он скончался на 87-м году жизни.

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