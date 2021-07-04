Женщина-пешеход погибла в ДТП с участием «скорой» в Архангельске

Архангельск, 4 июля. Жительница города стала жертвой аварии с участием машины скорой помощи и автомобиля «Нива». Столкновение произошло на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской.

По предварительным данным, реанимобиль двигался на запрещающий сигнал светофора, но с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. На перекрестке он совершил наезд на «Ниву», которую от удара отбросило на тротуар.

В результате аварии, женщина, находившаяся в этот момент на тротуаре, погибла на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается. Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

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