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Женщина-пешеход погибла в ДТП с участием «скорой» в Архангельске
Происшествия
Женщина-пешеход погибла в ДТП с участием «скорой» в Архангельске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Архангельск, 4 июля. Жительница города стала жертвой аварии с участием машины скорой помощи и автомобиля «Нива». Столкновение произошло на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской.

По предварительным данным, реанимобиль двигался на запрещающий сигнал светофора, но с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. На перекрестке он совершил наезд на «Ниву», которую от удара отбросило на тротуар.

В результате аварии, женщина, находившаяся в этот момент на тротуаре, погибла на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается. Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

Житель Калининграда украл сумку с медикаментами у бригады скорой помощи на экстренном вызове.

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