Андрей Шевченко рассказал о своем будущем в сборной Украины

Рим, 4 июля. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке после вылета команды с 16-го чемпионата Европы.

Андрей Шевченко доволен, как украинская национальная команда выступила на Евро-2020. Об этом тренер рассказал после матча с Англией, ответив на вопрос журналистов о своем будущем в сборной.

«Сперва мы вернемся на Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом, как УАФ, так и я, примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит», — подчеркнул Шевченко.

Сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. Матч с Англией, который прошел накануне на римском стадионе «Олимпико», завершился поражением команды Шевченко со счетом 0:4.

Ранее сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Команда Каспера Юльманна обыграла Чехию в матче, который состоялся в Баку.