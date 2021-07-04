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Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:21
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Экономика
Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии
pixabay.com

Москва, 4 июля. Вторичный рынок жилья в крупных городах России показал снижение цен в июне по сравнению с маем. Тренд наблюдается впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Целый ряд городов России отразил одну и ту же тенденцию: квартиры на вторичном рынке потеряли в цене. Соответствующее исследование провела консалтинговая группа SRG, передает «Прайм».

Разница составила 2% для Самары и Перми, 3% — для Казани и 3,2% в Нижнем Новгороде. Сильнее всего цены снизились в Омске, падение составило 3,6%. Двумя исключениями стали Санкт-Петербург и Москва. Стоимость жилья в этих двух городах подвергалась незначительному увеличению.

Некоторые аналитики предполагают восстановление тренда на рост цен. Причиной могут стать дорогие стройматериалы. По данным издания INFOX, ценообразование будет формироваться в соответствии с новой монетарной политикой Центробанка РФ.

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