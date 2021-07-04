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Актриса Екатерина Климова выложила редкое фото из поездки с детьми от разных мужей
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова выложила редкое фото из поездки с детьми от разных мужей
instagram.com  /  @klimovagram

Москва, 4 июля. Российская актриса Екатерина Климова опубликовала редкий снимок с четырьмя детьми, сделанный во время поездки на автомобиле.

Фото артистки с сыновьями и дочерьми от разных мужей появилось на ее странице в Instagram. В кадр попали 19-летняя дочь Климовой от ювелира Ильи Хорошилова Елизавета, сыновья Матвей и Корней от актера Игоря Петренко, а также дочь Белла от актера Гелы Месхи.

«Лето — это, конечно же, время путешествий и совместных поездок. Но, скорее всего, нашей семье совместный летний отдых не грозит», — пожаловалась актриса.

По словам знаменитости, ее старшая дочь, которая учится на журфаке МГУ, сдала первую сессию и теперь будет проходить практику. Сама Климова загружена работой до конца лета, пишет «Вечерняя Москва».

Звезда российского кино уточнила, что ее сыновья до середины июня учились в школе, а потом переехали на дачу вместе с младшей сестрой. В связи с невозможностью отправиться в отпуск семья актрисы наслаждается поездками по Москве и ближнему Подмосковью.

Екатерина Климова иногда удивляет поклонников неожиданными образами. Например, актриса показала подписчикам, как превратилась в блондинку.

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