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LucasFilm показал трейлер аниме-сборника «Звездные войны: Видения»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:37
Общество
LucasFilm показал трейлер аниме-сборника «Звездные войны: Видения»
Prt Scr youtube.com  /  Star Wars

Лос-Анджелес, 4 июля. Студия LucasFilm в рамках выставки Anime Expo Lite представила трейлер сборника «Звездные войны: Видения». Это антология аниме-короткометражек о «далекой-далекой галактике».

Исполнительный продюсер Джеймс Во на презентации рассказал, что целью этого сборника являлось исследование вселенной «Звездных войн». Студия дала создателям максимальную свободу, чтобы они могли в полной мере реализовать свои представления о «далекой галактике».

Похоже, это действительно сработало — представленный трейлер изобилует идеями и разнообразными визуальными стилями. Зрителей ждут короткометражки в жанре рок-оперы, дроиды в соломенных шляпах, чиби Боба Фетта и многое другое.

Впервые «Звездные войны: Видения» были анонсированы в декабре прошлого года. По задумке LucasFilm, этот проект должен прославить вселенную с помощью мастерства лучших японских создателей аниме. Премьера антологии состоится на сервисе Disney+ премьеры 22 сентября.

Студия LucasFilm заморозила съемки третьего сезона сериала про малыша Грогу, которые должны были стартовать еще в прошлом году. Продюсеры решили приступить к работе над другим шоу.

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аниме Lucasfilm звездный войны
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