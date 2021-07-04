Власти Москвы продлили бонусную программу для вакцинировавшихся старше 60 лет

Москва, 4 июля. Власти столицы России приняли решение продлить программу «Миллион призов» до 15 августа, сообщается на сайте мэра города.

Участниками программы становятся люди старшего поколения, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Всего участие в ней приняли уже 300 тыс. горожан.

Люди старше 60 лет, получившие прививку от COVID-19, станут обладателями подарочных карт или промокодов на 1 тыс. баллов, которые можно потратить в магазинах или аптеках.

Вакцинация является эффективным средством защиты от коронавируса. В России используется ряд отечественных препаратов для проведения процедуры, например, созданный в центре им. Чумакова препарат «КовиВак».