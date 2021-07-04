Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 14:31
14:29
Общество
Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
14:24
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 31
14:21
Происшествия
Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана
14:21
Экономика
Квартиры в крупных городах России дешевеют впервые с начала пандемии
14:20
Общество
Девушки в памперсах устроили перформанс в метро Петербурга
14:20
Политика
Анонсирован визит Путина в Кузбасс
14:17
Общество
Маркетолог объяснил ЛГБТ-рекламу «ВкусВилл» низким уровнем компетентности сотрудников
14:17
Происшествия
ФАН узнал, кто распустил фейк о смерти Мамонова
14:16
Политика
Песков осудил изменения в поведении Зеленского
14:15
Политика
Владимир Путин вскоре завершит статью по украинской тематике
Все новости

Власти Москвы продлили бонусную программу для вакцинировавшихся старше 60 лет

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:47
Общество
Власти Москвы продлили бонусную программу для вакцинировавшихся старше 60 лет
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 4 июля. Власти столицы России приняли решение продлить программу «Миллион призов» до 15 августа, сообщается на сайте мэра города.

Участниками программы становятся люди старшего поколения, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Всего участие в ней приняли уже 300 тыс. горожан.

Люди старше 60 лет, получившие прививку от COVID-19, станут обладателями подарочных карт или промокодов на 1 тыс. баллов, которые можно потратить в магазинах или аптеках.

Вакцинация является эффективным средством защиты от коронавируса. В России используется ряд отечественных препаратов для проведения процедуры, например, созданный в центре им. Чумакова препарат «КовиВак».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Москвы продлили бонусную программу для вакцинировавшихся старше 60 лет
москва пенсионеры вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru