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Пьяный водитель протаранил маршрутку в Иванове
Происшествия
Пьяный водитель протаранил маршрутку в Иванове
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иваново, 4 июля. Водитель из Иванова, который протаранил маршрутку, находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В аварии, которую спровоцировал мужчина за рулем Toyota Matrix, пострадали три человека, находившиеся в салоне авто. Еще столько же пассажиров маршрутки получили тяжелые ранения.

ДТП произошло накануне у торгового центра на улице Лежневской. Водитель иномарки врезался в машину, которая ехала перед ним, а после этого столкнулся с микроавтобусом, стоящим на остановке общественного транспорта.

Еще одно ДТП произошло в Прикамье на автодороге Нытва — Кудымкар. В результате аварии погиб подросток.

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