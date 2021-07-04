Пьяный водитель протаранил маршрутку в Иванове

Иваново, 4 июля. Водитель из Иванова, который протаранил маршрутку, находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В аварии, которую спровоцировал мужчина за рулем Toyota Matrix, пострадали три человека, находившиеся в салоне авто. Еще столько же пассажиров маршрутки получили тяжелые ранения.

ДТП произошло накануне у торгового центра на улице Лежневской. Водитель иномарки врезался в машину, которая ехала перед ним, а после этого столкнулся с микроавтобусом, стоящим на остановке общественного транспорта.

Еще одно ДТП произошло в Прикамье на автодороге Нытва — Кудымкар. В результате аварии погиб подросток.